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Лидер Приднестровья отправился в Москву на встречи с представителями правительства РФ

Ожидается, что визит Вадима Красносельского в столицу продлится несколько дней

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отправился в Москву, где у него запланированы встречи с представителями правительства РФ. Об этом информирует во вторник пресс-служба главы региона.

"Визит продлится несколько дней. Запланирован ряд рабочих встреч в правительстве РФ. Кроме того, в рабочем графике Вадима Красносельского - общение с российскими журналистами", - говорится в сообщении.

Россия вместе с ОБСЕ и Украиной выступает посредником на переговорах по приднестровской проблематике. Между Кишиневом и Тирасполем обсуждаются меры укрепления доверия, которые подразумевают ликвидацию взаимных барьеров во многих областях. Среди них - свобода передвижения, прекращение уголовных дел по политическим мотивам, легализация в сфере финансов, налаживание прямой телефонной связи.

Активизировались также встречи в двустороннем формате. На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон принимал в своей резиденции Красносельского, с которым обсуждал эти вопросы. В воскресенье они продолжили диалог в неформальной обстановке вместе с семьями в историческом комплексе "Бендерская крепость" (Приднестровье). К такому неформальному общению в 2011 году прибегали бывший лидер Приднестровья Игорь Смирнов и премьер Молдавии Владимир Филат, которым удалось разморозить отношения на встречах во время футбольных матчей в Тирасполе.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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