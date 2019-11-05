Британский министр заявил, что Лондон может не успеть заключить торговое соглашение с ЕС

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Британский кабинет министров учитывает возможность того, что может не успеть заключить торговое соглашение с Евросоюзом до завершения переходного периода после Brexit. Это во вторник признал в интервью радиостанции Би-би-си канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув.

"Мы, безусловно, должны быть готовы к любым вариантам развития событий, однако я уверен, что до окончания переходного периода нам удастся установить взаимовыгодные отношения с ЕС", - сказал Гоув, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли риск того, что к концу 2020 года Великобритания так и не успеет достичь предметных договоренностей с Евросоюзом об условиях будущего сотрудничества, правилах торговли и тарифах. Он также подтвердил, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона не планирует продлевать срок действия переходного периода, в течение которого Соединенное Королевство и ЕС продолжат торговать по старым правилам.

Переходный период после Brexit, в течение которого Лондон и ЕС должны будут заключить новое торговое соглашение, должен продлиться до 31 декабря 2020 года. Согласно условиям достигнутого сторонами 17 октября соглашения о Brexit, переходный период может быть однократно продлен на срок, не превышающий двух лет. Даже в случае победы Консервативной партии Джонсона на досрочных декабрьских выборах в британский парламент, премьеру будет крайне сложно закончить переговоры с ЕС за год. Как заявил в конце октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, некоторые аспекты будущих отношений между Лондоном и Брюсселем придется согласовывать два-три года, а возможно, и дольше.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку, на которую Джонсон согласился. После этого премьер назначил на 12 декабря проведение досрочных парламентских выборов, надеясь получить возможность завершить процесс Brexit.