Дорожные карты по интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Проекты дорожных карт по углублению интеграции Белоруссии и России будут представлены президентам двух стран к 1 декабря. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы работаем сейчас над этим, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам", - сказал белорусский премьер.

По словам Румаса, на 19 ноября запланировано заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. "И после союзного Совмина... мы с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] договорились, что мы все время, сколько необходимо до самой ночи, сможем посвятить дорожным картам", - сказал премьер Белоруссии. "Едут [на заседание Совета министров Союзного государства] все министры, по кому остались несогласованные позиции. Мы по каждой дорожной карте в присутствии премьеров будем разбираться", - добавил Румас.

Он уточнил, что "дорожные карты будут подписывать руководители органов [главы министерств и ведомств Белоруссии и РФ]". "Главы государств должны подписать программу действий", - заключил премьер Белоруссии.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 31 октября сообщил, что в повестке предстоящего заседания Совета министров будут вопросы дальнейшей интеграции двух государств. Он пояснил, что очередное заседание, согласно регламенту, должно пройти в России.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Премьер Белоруссии ранее пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что будет подготовлена 31 такая дорожная карта.