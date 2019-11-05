WSJ: укрепление Союзного государства России и Белоруссии вызывает тревогу на Западе

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Страны Запада опасаются укрепления Союзного государства России и Белоруссии, полагая, что это "приведет к изменению баланса сил в Европе". Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, отметив, что на Западе в то же время считают необходимым налаживать осторожные контакты с Минском.

"Ситуация серьезна в том плане, что Россия, возможно, попытается вынудить их [Белоруссию] объединиться, - привела газета мнение министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. - На них оказывают нажим и настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет". По его словам, Белоруссия - "это страна, где необходимы реформы, но сейчас следует уделить внимание более серьезным вопросам".

В свою очередь бывший помощник министра обороны США Александр Вершбоу заявил, что "никто не питает иллюзий" по поводу того, что власти Белоруссии "пойдут таким же курсом, как Украина или Грузия", которые пошли на сближение с ЕС. "Однако, если они [власти Белоруссии] хоть как-то затруднят расчеты России и если они действительно окажут материальную и политическую поддержку украинскому суверенитету, то это будет отнюдь не мелким вопросом", - процитировало издание Вершбоу, занимавшего в 2012-2016 годах пост заместителя генсека НАТО. По его словам, странам Запада следует "проявлять осторожность и не создавать впечатления о слишком тесных связях" с Минском, "поскольку это привело бы к результатам, обратным желаемым, и вызвало бы жесткую реакцию России".

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции, которую возглавили глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой. 6 сентября в Москве главы правительств России и Белоруссии парафировали программу действий по развитию интеграции. Предполагается, что к декабрю окончательно одобренный пакет документов по дальнейшей интеграции стран будет представлен президентам РФ и Белоруссии.