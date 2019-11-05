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Украина с 7 по 15 ноября закроет пограничный переход "Каланчак" на въезде в Крым

Пропуск граждан приостановлен по просьбе одесского филиала компании "Украинские железные дороги"

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины с 7 по 15 ноября приостановит оформление документов на пограничном переходе "Каланчак", который находится на въезде в Республику Крым. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления ведомства.

"Информируем, что в период с 7 по 15 ноября на контрольном пункте "Каланчак" приостановлено оформление всех граждан", - говорится в сообщении на странице управления в Facebook. В пресс-службе уточнили, что пропуск граждан приостановлен по просьбе одесского филиала компании "Украинские железные дороги" в связи с реконструкцией инфраструктуры в районе пункта.

Пограничные пункты "Чаплинка" и "Чонгар", добавили в Госпогранслужбе, продолжают работать в штатном режиме.

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