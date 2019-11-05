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В ООН заявили, что будут идти к исполнению Парижского соглашения, несмотря на выход США

США 4 ноября начали официальный процесс выхода из соглашения

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Выход США из Парижского соглашения по климату не повлияет на решимость подписавших его стран двигаться к реализации документа. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Об официальном уведомлении США о выходе из Парижского соглашения было объявлено, поэтому оно стало ожидаемым. Наша решимость продвигаться вперед в реализации Парижского соглашения остается неизменной", - сказал он.

США в понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год.

Это соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Документ, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

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США
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