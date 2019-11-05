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Волкер допускал, что Украина вмешивалась в американские выборы в 2016 году

Об этом свидетельствует стенограмма показаний, которые он ранее дал под присягой в Палате представителей Конгресса США

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Курт Волкер в бытность спецпредставителем США по Украине активно выступал за расширение ее поддержки Вашингтоном, но считал совершенно правдоподобными предположения о вмешательстве Киева в ход американских президентских выборов 2016 года. Об этом свидетельствует обнародованная во вторник стенограмма показаний, которые он ранее дал под присягой в Палате представителей Конгресса США.

Американский дипломат выступил на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 3 октября. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа, которую 24 сентября инициировали демократы, имеющие большинство в Палате представителей. 27 сентября стало известно, что Волкер ушел в отставку с должности спецпредставителя по Украине.

Как заявил дипломат законодателям, он 19 июля текущего года в Вашингтоне за завтраком с адвокатом американского лидера Рудольфом Джулиани категорически отвергал возможность того, что бывший вице-президент США Джозеф Байден мог быть замешан в каких-либо коррупционных схемах на Украине. "И я сказал Руди за тем завтраком, когда мы впервые встретились, чтобы побеседовать: у меня просто не вызывает доверия то, что на Джо Байдена могли повлиять при исполнении им своих обязанностей вице-президента деньгами или чем-то для его сына [Хантера]. Я его знаю давно, он честный человек, это не вызывает доверия. С другой стороны, то, что украинцы могли стремиться повлиять на наши выборы или купить влияние, - совершенно правдоподобно", - отметил Волкер.

Кроме того, он обвинил Джулиани в создании сложностей в отношениях США и Украины. По словам Волкера, в Торонто 3 июля 2019 года он довел до сведения президента Украины Владимира Зеленского, что в США есть "негативное повествование" о некоторых действиях Киева. Эта проблема "усиливается Руди Джулиани", сказал Волкер. "Это негативный фактор для имиджа Украины в США и нашей способности продвигать двусторонние отношения", - добавил Волкер.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, ставший в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты президента США, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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