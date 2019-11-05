Президент Мексики поблагодарил Трампа за готовность помочь в борьбе с преступностью

МЕХИКО, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник провел телефонную беседу с коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в своем Twitter.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили произошедшее в понедельник на севере Мексики убийство группы мормонов. Жертвами нападения неизвестных преступников, по официальным данным, стали девять человек, в том числе шестеро детей.

"Через президента Трампа я направил свои самые глубокие соболезнования родственникам и друзьям тех, кто был убит на границе штатов Чиуауа и Сонора, - написал Лопес Обрадор. - Я поблагодарил его за готовность помочь нам и проинформировал, что мексиканские власти работают над тем, чтобы правосудие свершилось". Ранее во вторник глава латиноамериканского государства заявил, что Мексике не потребуется помощь других стран для борьбы с преступностью.

С января по сентябрь текущего года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности в стране своей главной задачей.