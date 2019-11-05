Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Волкер: Трамп не верил, что президент Украины настроен на борьбу с коррупцией

Американские должностные лица "решительно убеждали" Трампа "взаимодействовать с новым президентом" Украины, отметил при этом дипломат

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не верил в то, что его украинский коллега Владимир Зеленский нацелен на борьбу с коррупцией. Об этом свидетельствует обнародованная во вторник стенограмма показаний, которые бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал ранее под присягой в Палате представителей Конгресса США.

Американский дипломат выступил на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 3 октября. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента республиканца Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. 27 сентября стало известно, что Волкер ушел в отставку с должности спецпредставителя по Украине.

Как заявил дипломат законодателям, американские должностные лица "решительно убеждали" Трампа "взаимодействовать с новым президентом" Украины. Чиновники исполнительной ветви власти США говорили ему, что Зеленский "привержен борьбе со всем тем, на что жаловался президент Трамп", подчеркнул Волкер. "И как отреагировал президент [Трамп]?" - спросили у него участники слушаний.

"Он просто этому не верил. Он был настроен скептически. И он заявил: я слышу другое, я слышу, что он [Зеленский] окружен ужасными людьми", - ответил Волкер. По его словам, Трамп уточнял, что получает часть таких сведений от своего адвоката Рудольфа Джулиани.

Кроме того, Волкер воспроизвел другие высказывания Трампа: "Они все коррумпированы, они все - ужасные люди". По словам бывшего сотрудника Госдепартамента, так руководитель американской администрации отзывался об украинских должностных лицах. "И он также говорил: они пытались меня свалить", - добавил Волкер. Дипломат не прояснил, изменилось ли мнение Трампа об украинской власти в настоящий момент.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, ставший в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
СМИ: Меркель и Маас заявят Помпео о поддержке Договора по открытому небу
О том факте, что администрация США изучает вариант выхода из ДОН, заявил 7 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС