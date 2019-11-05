Волкер: Трамп не верил, что президент Украины настроен на борьбу с коррупцией

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не верил в то, что его украинский коллега Владимир Зеленский нацелен на борьбу с коррупцией. Об этом свидетельствует обнародованная во вторник стенограмма показаний, которые бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал ранее под присягой в Палате представителей Конгресса США.

Американский дипломат выступил на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 3 октября. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента республиканца Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. 27 сентября стало известно, что Волкер ушел в отставку с должности спецпредставителя по Украине.

Как заявил дипломат законодателям, американские должностные лица "решительно убеждали" Трампа "взаимодействовать с новым президентом" Украины. Чиновники исполнительной ветви власти США говорили ему, что Зеленский "привержен борьбе со всем тем, на что жаловался президент Трамп", подчеркнул Волкер. "И как отреагировал президент [Трамп]?" - спросили у него участники слушаний.

"Он просто этому не верил. Он был настроен скептически. И он заявил: я слышу другое, я слышу, что он [Зеленский] окружен ужасными людьми", - ответил Волкер. По его словам, Трамп уточнял, что получает часть таких сведений от своего адвоката Рудольфа Джулиани.

Кроме того, Волкер воспроизвел другие высказывания Трампа: "Они все коррумпированы, они все - ужасные люди". По словам бывшего сотрудника Госдепартамента, так руководитель американской администрации отзывался об украинских должностных лицах. "И он также говорил: они пытались меня свалить", - добавил Волкер. Дипломат не прояснил, изменилось ли мнение Трампа об украинской власти в настоящий момент.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, ставший в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.