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Кризис на Украине

Медведчук: Киев использует фальшивую отговорку для блокирования отвода сил в Донбассе

Условие о необходимости семидневного соблюдения режима тишины не согласовано с участниками переговорного процесса, отметил лидер "Оппозиционной платформы"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Условие о необходимости семидневного соблюдения режима тишины для начала отвода сил в районе Петровского возникло в Киеве и не согласовано с участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

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Он напомнил, что представители республик Донбасса, а также президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе подтвердили готовность 4 ноября осуществить отвод сил в районе Петровского. "Потом украинская сторона говорит: "Нет, были обстрелы, а мы считаем, что семь дней обстрелов быть не должно, и только после этого будет разведение", - рассказал политик в эфире телеканала "Россия-24".

"Кто установил эти семь дней? Это позиция украинской стороны? Да. Она согласована с другими сторонами, заинтересованными в этом, в данном случае с Донецком? Нет, не согласована", - добавил он.

В настоящий момент Киев объявил о готовности начать отвод 8 ноября, однако повторно выдвинул условие о режиме тишины. Медведчук подчеркнул, что договоренность о семидневном перемирии существовала, но касалась только отвода сил у Станицы Луганской, который завершился 30 июня. "Вот эта очередная отговорка почему-то меня наталкивает на мысль, что появятся какие-то новые отговорки по поводу того, почему этого не произошло 8 ноября", - заключил он.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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