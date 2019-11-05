В Вашингтоне заявили о стремлении России, Китая и Ирана "дестабилизировать США"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Россия, Китай и Иран расширяют свою "конфронтационную деятельность" и стремятся дестабилизировать Соединенные Штаты. С таким утверждением выступил во вторник заместитель министра внутренней безопасности США Дэвид Глауи.

Он выделил основные направления угроз для Соединенных Штатов, среди которых терроризм, киберугрозы, иностранное влияние. "В основе почти всех векторов угроз лежит расширение конфронтационной деятельности со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран. <...> Эти страны-противники стремятся подорвать, дестабилизировать, дискредитировать и нанести ущерб Соединенным Штатам посредством активных и многомерных стратегий, направленных не только на наши физические активы, но и на нашу социальную сплоченность и уверенность в нашем образе жизни", - говорится во вступительном слове Глауи, подготовленном к слушаниям в комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений Сената Конгресса США.

В числе "наиболее значительных рисков" для США Глауи выделил киберугрозы. "Стратегические соперники, такие как Китай, Россия и Иран, развивают и используют передовые возможности в киберсфере, пытаясь подорвать критически важную инфраструктуру, взять под прицел наши источники существования и инновации, украсть секреты, связанные с нашей национальной безопасностью, угрожая нашим демократическим институтам", - заявил Глауи.