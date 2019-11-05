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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Госдеп: обогащение урана в Фордо является большим шагом в неверном направлении

Вашингтон продолжит проводить политику максимального давления в отношении Ирана

ТАСС, 6 ноября. Госдепартамент США считает решение Ирана о начале обогащения урана до 5% на объекте в Фордо "большим шагом в неверном направлении". Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.

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"Мы полностью поддерживаем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в проведении независимых проверок в Иране и ждем от МАГАТЭ сообщений о любых событиях", - заявил он.

В Госдепартаменте также отметили, что США продолжат проводить политику максимального давления в отношении исламской республики до тех пор, пока она не прекратит свое "дестабилизирующее поведение".

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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