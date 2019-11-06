В Вашингтоне не исключили попыток России повлиять на выборы в США

ТАСС, 6 ноября. Руководители ряда ведущих американских ведомств выступили с утверждением о том, что Россия, Китай и Иран и в дальнейшем будут пытаться оказывать влияние на ход избирательного процесса в США. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg .

Что есть в активе у Трампа?

Америка за год до выборов.

Америка за год до выборов. Что есть в активе у Трампа?

"Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - приводит агентство выдержку из совместного заявления главы Минюста Уильяма Барра, шефа Пентагона Марка Эспера, исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Кевина Макэлинэна и других представителей американской администрации высокого ранга.

Вместе с тем они отметили, что на данный момент попыток воздействия на избирательную инфраструктуру не зафиксировано.

В октябре глава американской компании Facebook Марк Цукерберг озвучил версию, согласно которой Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова не соответствующими действительности.