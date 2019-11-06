Комитеты ПАСЕ рассмотрят поправку России в механизм введения санкций 14-15 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Политический и председательский комитеты ПАСЕ рассмотрят поправку, предложенную Россией к процедуре введения санкций против делегаций, на заседании, которое пройдет 14-15 ноября в Берлине. Об этом в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой на главу комитета по делам СНГ в Госдуме, члена делегации России в ПАСЕ Леонида Калашникова.

По информации издания, речь идет о поправке, согласно которой решение о вводе санкций против той или иной страны будет приниматься не большинством голосов находящихся в зале делегатов, а двумя третями всех государств - членов организации.

Как сообщил изданию Калашников, такой способ аналогичен голосованию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). "Там [в КМСЕ - прим. ТАСС] решение о санкциях к той или иной делегации принимается квалифицированным большинством от числа стран-участниц (порядка 32-х), в то время как в ассамблее оно зависит от числа присутствующих в зале", - добавил Калашников.

В сентябре с инициативой о создании механизма реагирования на нарушение устава Совета Европы выступила государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален. Если будут приняты предлагаемые Францией правила, то будет необходим "запрос любой страны-члена, поддержанный двумя третями стран". В случае с ПАСЕ потребуется принятие рекомендации двумя третями от присутствующих в зале при кворуме в одну треть (108 человек) от общего состава ассамблеи. Если механизм сочтет нужным запустить генсек, от него будет нужно "принятие мотивированного решения".

История вопроса

Комитет министров Совета Европы по итогам встречи глав МИД стран-участниц 16-17 мая в Хельсинки принял заявление, в котором подчеркнул, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ. Кроме того, в документе напоминается об обязанности стран СЕ платить членские взносы в бюджет организации.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов. 26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, закрепляющую три ключевые регламентные нормы, в соответствии с которыми "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". На следующий день все полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме и без изъятий, после чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ПАСЕ.