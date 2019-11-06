Помпео обсудил с саудовским госминистром договоренности по Йемену

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил на состоявшейся во вторник встрече с государственным министром Саудовской Аравии по иностранным делам Аделем аль-Джубейром заключение в Эр-Рияде примирительного соглашения между признанным международным сообществом правительством Йемена и сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС). Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Госсекретарь выразил признательность Саудовской Аравии за содействие в достижении договоренности между правительством Йемена и ЮПС, - отмечается в документе. - Майкл Помпео и Адель аль-Джубейр согласились с тем, что это является важным шагом к всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в Йемене".

Стороны также рассмотрели последнее развитие событий в Сирии, Ираке и Ливане и подчеркнули "необходимость продолжения противодействия дестабилизирующему поведению иранского режима".

Соглашение по Йемену, в частности, предусматривает создание единого правительства в составе 24 министерских портфелей, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями. Его формирование должно завершиться не позднее чем через 30 дней. Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их министерству обороны и МВД, а также объединить под руководством аравийской коалиции усилия с целью противодействия удерживающим Сану мятежникам-хуситам и террористическим организациям "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).