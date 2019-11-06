Малайзию назвали основным пунктом транзита террористов в Азии

СИНГАПУР, 6 ноября. /ТАСС/. Малайзия превратилась в один из основных перевалочных пунктов для иностранных террористов, курсирующих между Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией. Об этом сообщила в среду сингапурская газета The Straits Times со ссылкой доклад, который был представлен в Куала-Лумпуре заместителем руководителя специального антитеррористического управления полиции Аюбом Ханом.

По его словам, "одной из главных причин этого служит отсутствие или же облегченный визовый режим с большинством государств Ближнего Востока и Африки". "С 2013 года, - рассказал полицейский, - в Малайзии были арестованы 38 иностранных боевиков, часть которых депортировали, а других приговорили к различным срокам тюремного заключения".

За этот же период, отметил Хан, в стране было предотвращено примерно 25 попыток совершения терактов со стороны экстремистских группировок. Между тем, по данным Госдепартамента США, в минувшем году Малайзия не входила в число стран и территорий, где боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) планировали совершать вылазки.