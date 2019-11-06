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В Боливии подсчитали сумму потерь от протестов против итогов выборов

Ущерб оценивается по меньшей мере в $167 млн

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноября. /ТАСС/. Забастовки и акции протеста граждан, несогласных с результатами выборов, на которых победил действующий президент Боливии Эво Моралес, причинили национальной экономике ущерб в $167 млн. Такую оценку озвучил во вторник министр экономики и государственных финансов Луис Арсе.

"В министерстве экономики мы подсчитали на основе данных, которые нам предоставил Национальный институт статистики, что за эти 14 дней потери составили $167 млн", - цитирует его агентство Agencia Boliviana de Información.

По словам Арсе, в связи с забастовками власти Боливии не могут собирать налоги, выплачивать пенсии и испытывают трудности при погашении кредитов.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал Моралес. Его основной соперник - экс-глава государства Карлос Меса - заявил, что не признает победу президента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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