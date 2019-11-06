Джонсон сравнил лидера оппозиции со Сталиным

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным (с 1924 по 1953 год). Об этом лидер правящей Консервативной партии написал в среду в колонке в газете The Daily Telegraph .

"Трагедия современной Лейбористской партии при Джереми Корбине заключается в том, что они внутренне так ненавидят стремление к получению прибыли - и будут так безудержно повышать налоги - что разрушат саму основу процветания страны, - заявил Джонсон. - Они делают вид, что их ненависть направлена лишь на каких-то определенных миллиардеров, и они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков".

Статья Джонсон была опубликована в день официального начала всеобщей избирательной кампании. В полночь по местному времени (03:00 мск среды) был распущен парламент, а Джонсон 6 ноября на аудиенции у главы государства, королевы Елизаветы II, должен официально объявить о старте кампании. По ее итогам на выборах 12 декабря будет избран новый состав Палаты общин парламента. Партия, которая наберет большинство голосов, получит право сформировать правительство.

С помощью досрочных выборов Джонсон намерен попытаться вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit.