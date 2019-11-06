Страны-гаранты пока не обращались с запросом о переговорах по Сирии в Казахстане в ноябре

НУР-СУЛТАН, 6 ноября. /ТАСС/. Страны - гаранты астанинского процесса по Сирии пока не обращались с запросом о проведении переговоров в Казахстане в ноябре. Об этом сообщил в среду журналистам министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Сейчас в Женеве идут переговоры о создании конституционных законов, поэтому в связи с этим пока не было запросов на ноябрь [о проведении консультаций по Сирии]", - сказал он.

Ранее, по словам главы МИД, предполагалось, что международная встреча может пройти в ноябре в Казахстане, "обговаривали предварительные даты".

13-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в казахстанской столице 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства арабской республики и вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.