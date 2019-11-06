На таджикско-узбекской границе неизвестные напали на погранзаставу

ДУШАНБЕ, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе. Нападение совершено ночью в среду, есть погибшие, сообщает пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в релизе.

"В ночь на 6 ноября 2019 года в 03:23 минуты вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султанабад", - говорится в сообщении. По данным релиза, нападавшие захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ).

Как сообщает пресс-центр ГКНБ, в результате проведенной операции силовых структур 15 вооруженных преступников, которые были окружены, обезврежены, еще пять человек задержаны. Во время операции погибли один солдат Пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана.

В релизе отмечается, что в настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, ведется расследование.

Пограничная застава расположена в районе Рудаки, около 50 км к западу от столицы, на таджикско-узбекской границе.