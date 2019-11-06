Эксперты: Китай продолжит выполнять Парижское соглашение

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. КНР продолжит в полной мере выполнять Парижское соглашение по климату, даже если из него выйдут Соединенные Штаты. Об этом в среду пишет газета Global Times , цитируя мнения китайских экспертов.

"США являются вторым по величине в мире источником парниковых газов. <…> Официальный выход США разрушит выполнение Парижского соглашения", - сказал старший советник по климату и энергетике пекинского подразделения Совета по охране природных ресурсов Ян Фуцян. "Вместе с тем, выход США [из Парижского соглашения] не повлияет на обязательства Китая остановить рост выбросов углекислого газа к 2030 г.", - подчеркнул он.

Как сказал сотрудник института физики атмосферы Академии наук КНР Ван Гэнчэн, "изменение климата является общей проблемой для всех стран, которые нуждаются в многостороннем сотрудничестве и совместных усилиях [для решения этого вопроса]". "Китай принял активные меры и взял на себя международную ответственность [в борьбе с изменениями климата] в соответствии со своей собственной стратегией развития", - указал эксперт.

По его словам, "Пекин активно участвует в межправительственном переговорном процессе по изменению климата и играет важную роль в реализации Парижского соглашения". "Китай выпустил внутренние руководящие принципы реагирования на изменение климата, а также оказывает финансовую и технологическую помощь другим развивающимся странам", - подчеркнул Ван Гэнчэн.

США в понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год.