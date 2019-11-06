Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Японии извинился перед народом за отставку двух министров

Синдзо Абэ пообещал сделать все необходимое для продолжения полноценной работы правительства

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду извинился перед японским народом за отставки двух министров своего правительства, признав, что на нем также лежит ответственность за случившееся. Об этом глава японского правительства заявил в ходе прений в бюджетной комиссии национального парламента.

"Всего за один месяц произошли две отставки министров. Я с болью признаю ответственность, которая лежит на мне, как на назначившем [министров], и приношу [японскому] народу свои глубочайшие извинения", - отметил Абэ. Он также подчеркнул, что сделает все необходимое для того, чтобы была продолжена полноценная и адекватная работа его правительства.

Новый кабинет министров Японии был сформирован в середине сентября после того, как Синдзо Абэ провел масштабные перестановки в правительстве. Однако в течение месяца работы нового правительства сразу два министра - министр экономики, торговли и промышленности, а также министр юстиции - были вынуждены подать в отставку после того, как один из местных еженедельников уличил обоих в мелком подкупе избирателей, который происходил в те годы, когда уже бывшие главы ведомств избирались в парламент. В частности, сообщалось, что жителям своих округов они дарили продуктовые наборы за счет своих избирательных штабов, что запрещено соответствующим законодательством.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
Реклама на ТАСС
Бывший американский дипломат призвал США признать Крым российским
Вашингтону следует пересмотреть свою санкционную политику, заявил Деннис Ортблад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС