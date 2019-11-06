Премьер Японии извинился перед народом за отставку двух министров

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду извинился перед японским народом за отставки двух министров своего правительства, признав, что на нем также лежит ответственность за случившееся. Об этом глава японского правительства заявил в ходе прений в бюджетной комиссии национального парламента.

"Всего за один месяц произошли две отставки министров. Я с болью признаю ответственность, которая лежит на мне, как на назначившем [министров], и приношу [японскому] народу свои глубочайшие извинения", - отметил Абэ. Он также подчеркнул, что сделает все необходимое для того, чтобы была продолжена полноценная и адекватная работа его правительства.

Новый кабинет министров Японии был сформирован в середине сентября после того, как Синдзо Абэ провел масштабные перестановки в правительстве. Однако в течение месяца работы нового правительства сразу два министра - министр экономики, торговли и промышленности, а также министр юстиции - были вынуждены подать в отставку после того, как один из местных еженедельников уличил обоих в мелком подкупе избирателей, который происходил в те годы, когда уже бывшие главы ведомств избирались в парламент. В частности, сообщалось, что жителям своих округов они дарили продуктовые наборы за счет своих избирательных штабов, что запрещено соответствующим законодательством.