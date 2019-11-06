Бывший американский дипломат призвал США признать Крым российским

ТАСС, 6 ноября. Бывший сотрудник Госдепартамента США Деннис Ортблад считает, что Вашингтон должен признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой. Свое мнение он изложил в статье, опубликованной во вторник в журнале The National Interest.

Ортблад отмечает, что раньше США использовали санкции, чтобы заставить оппонента пойти на компромисс, однако в случае с РФ и Крымом они не имеют должного эффекта. Он указывает на то, что Вашингтону следует пересмотреть свою санкционную политику, а для этого необходимо признать, что полуостров останется частью российской территории. Свою позицию экс-дипломат аргументирует тем, что население Крыма является преимущественно русскоязычным и ассоциирует себя с Россией и ее историей.

По мнению Ортблада, для улучшения отношений с Москвой Вашингтону также необходимо пересмотреть роль НАТО, в частности, вопрос продвижения альянса к российским границам, и возобновить переговоры о контроле над вооружениями. В качестве третьего направления деятельности он предлагает развивать контакты между молодежью и наладить студенческие обмены.