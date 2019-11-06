Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший американский дипломат призвал США признать Крым российским

Вашингтону следует пересмотреть свою санкционную политику, заявил Деннис Ортблад
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Бывший сотрудник Госдепартамента США Деннис Ортблад считает, что Вашингтон должен признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой. Свое мнение он изложил в статье, опубликованной во вторник в журнале The National Interest.

Ортблад отмечает, что раньше США использовали санкции, чтобы заставить оппонента пойти на компромисс, однако в случае с РФ и Крымом они не имеют должного эффекта. Он указывает на то, что Вашингтону следует пересмотреть свою санкционную политику, а для этого необходимо признать, что полуостров останется частью российской территории. Свою позицию экс-дипломат аргументирует тем, что население Крыма является преимущественно русскоязычным и ассоциирует себя с Россией и ее историей.

По мнению Ортблада, для улучшения отношений с Москвой Вашингтону также необходимо пересмотреть роль НАТО, в частности, вопрос продвижения альянса к российским границам, и возобновить переговоры о контроле над вооружениями. В качестве третьего направления деятельности он предлагает развивать контакты между молодежью и наладить студенческие обмены.

Теги
УкраинаСШАРоссияКрым
Реклама на ТАСС
Мажилис Казахстана ратифицировал протокол об изменениях в договоре аренды Байконура с РФ
Документ был подписан 9 ноября 2017 года в рамках XIV форума по региональному сотрудничеству между двумя странами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС