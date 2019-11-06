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Начало процедуры импичмента Трампа

Волкер заявил, что расследование по Байдену не было условием встречи Трампа с Зеленским

По словам экс-спецпредставителя США по Украине, он был удивлен, когда ознакомился со стенограммой телефонного разговора двух лидеров

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе показаний в Конгрессе 3 октября заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не ставил условием встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским начало расследования против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера. Об этом свидетельствует обнародованная во вторник стенограмма заседания.

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Закрытые слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. 27 сентября стало известно, что Волкер ушел в отставку с должности спецпредставителя по Украине.

"Нет, - сказал Волкер, отвечая на вопрос, видел ли он какие-то доказательства того, что Трамп ставил встречу с Зеленским в зависимость от начала расследования. - Ответ "нет". Были сложности с планированием встречи, но такой взаимосвязи не было". По словам Волкера, он был удивлен, когда ознакомился со стенограммой телефонного разговора Трампа и Зеленского от 25 июля. "За все это время я ничего не слышал о Джозефе или Хантере Байдене", - сказал дипломат.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского заняться расследованием деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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