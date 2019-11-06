Мажилис Казахстана ратифицировал протокол об изменениях в договоре аренды Байконура с РФ

НУР-СУЛТАН, 6 ноября. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса Байконур между правительствами Казахстана и России от 10 декабря 1994 года.

Протокол подписан 9 ноября 2017 года в рамках XIV форума по региональному сотрудничеству между Казахстаном и Россией с участием президентов двух стран в Челябинске.

"Протоколом вносится изменение в приложение №2 к договору аренды комплекса Байконур, которое предусматривает возврат земельных участков площадью 11,6 тыс. га, выводимых из аренды Российской Федерации", - говорится в заключении комитета по аграрным вопросам Мажилиса.

Речь идет о четырех земельных участках в Кызылординской области. Они будут перераспределены для строительства международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алма-Ата - Москва, линейной части газопровода "Бейнеу - Шымкент" и развития поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области.

"Положительные социально-экономические последствия ратификации протокола проявятся в перераспределении возвращаемых земельных участков для строительства объектов, имеющих республиканское значение и для развития поселка Торетам. Ожидается, что это будет способствовать повышению уровня жизни местного населения. Вывод из аренды комплекса Байконур указанных участков не предусматривает сокращения размера ежегодной арендной платы российской стороной", - отметил министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров, представляя протокол депутатам.

После ратификации протокола Мажилисом он поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента) Казахстана.