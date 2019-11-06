Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины вне штата", - говорится в документе, подписанном 5 ноября.

По данным украинских СМИ, Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области сделок по слиянию и поглощению, в области корпоративного и антимонопольного права.

Украинское издание "Сегодня" отмечает, что Мак имеет свидетельство адвоката на Украине и в США, является членом Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов.

В 2010 году издание Kyiv Post назвало Эндрю Романа Мака одним из наиболее влиятельных иностранцев на Украине.