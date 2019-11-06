В Грузии открылась 13-я конференция по безопасности и обороне

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Тринадцатая конференция по обороне и безопасности, на которую съехались более 230 представителей правительств из разных стран мира, международных организаций и эксперты, стартовала в среду в грузинском курортном городе Батуми (Автономная Республика Аджария). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"Очень приятно, что в Батуми сегодня проводится такая важная конференция, которая действительно отводит для Батуми, Грузии и Черного моря место на мировой карте. В этом году в Батуми прошла очень важная конференция, посвященная 10-летнему юбилею партнерства с ЕС. В Батуми прибыл и полный состав Североатлантического совета [НАТО], тут состоялась большая, важная для Грузии конференция. В Батуми также гостили, если я не ошибаюсь, корабли из 16 стран, и в этом году мы ожидаем еще одно или два судна. Это означает, что Черное море, Грузия являются одним из важных мест для нашего региона безопасности", - сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, открывшая конференцию.

По информации Первого канала Общественного вещателя Грузии, за час до начала работы конференции участникам мероприятия, которое проходит в гостинице Hilton, пришлось на несколько минут покинуть здание из-за сигнала эвакуации. После того как служба безопасности убедилась, что все в порядке, делегаты вернулись в гостиницу. Позже администрация гостиницы заявила, что сигнал сирены включился из-за небольшого задымления на кухне, однако на данный момент все в порядке.

Работа конференции будет поделена на четыре интерактивные сессии. На первой панели участники обсудят вопросы безопасности Черного моря. Вторая сессия будет посвящена прогрессу, достигнутому Грузией на пути стремления в ЕС и НАТО, а также перспективам ее дальнейшего членства в этих организациях. На третьей части мероприятия будут обсуждать гибридные угрозы, а на заключительной сессии эксперты и политики обсудят стратегическую готовность Грузии.

В работе конференции, в частности, примут участие глава парламента Арчил Талаквадзе, министр обороны Ираклий Гарибашвили, его коллега из Армении Давид Тоноян, замминистра обороны Болгарии Атанас Зарианов, замминистра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу, командующий армией США в Европе Кристофер Каволи, американский конгрессмен Адам Кинзингер.