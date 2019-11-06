Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Грузии открылась 13-я конференция по безопасности и обороне

На нее съехались более 230 представителей правительств из разных стран мира, международных организаций и эксперты

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Тринадцатая конференция по обороне и безопасности, на которую съехались более 230 представителей правительств из разных стран мира, международных организаций и эксперты, стартовала в среду в грузинском курортном городе Батуми (Автономная Республика Аджария). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"Очень приятно, что в Батуми сегодня проводится такая важная конференция, которая действительно отводит для Батуми, Грузии и Черного моря место на мировой карте. В этом году в Батуми прошла очень важная конференция, посвященная 10-летнему юбилею партнерства с ЕС. В Батуми прибыл и полный состав Североатлантического совета [НАТО], тут состоялась большая, важная для Грузии конференция. В Батуми также гостили, если я не ошибаюсь, корабли из 16 стран, и в этом году мы ожидаем еще одно или два судна. Это означает, что Черное море, Грузия являются одним из важных мест для нашего региона безопасности", - сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, открывшая конференцию.

По информации Первого канала Общественного вещателя Грузии, за час до начала работы конференции участникам мероприятия, которое проходит в гостинице Hilton, пришлось на несколько минут покинуть здание из-за сигнала эвакуации. После того как служба безопасности убедилась, что все в порядке, делегаты вернулись в гостиницу. Позже администрация гостиницы заявила, что сигнал сирены включился из-за небольшого задымления на кухне, однако на данный момент все в порядке.

Работа конференции будет поделена на четыре интерактивные сессии. На первой панели участники обсудят вопросы безопасности Черного моря. Вторая сессия будет посвящена прогрессу, достигнутому Грузией на пути стремления в ЕС и НАТО, а также перспективам ее дальнейшего членства в этих организациях. На третьей части мероприятия будут обсуждать гибридные угрозы, а на заключительной сессии эксперты и политики обсудят стратегическую готовность Грузии.

В работе конференции, в частности, примут участие глава парламента Арчил Талаквадзе, министр обороны Ираклий Гарибашвили, его коллега из Армении Давид Тоноян, замминистра обороны Болгарии Атанас Зарианов, замминистра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу, командующий армией США в Европе Кристофер Каволи, американский конгрессмен Адам Кинзингер.

Теги
ГрузияЗурабишвили, Саломе
Реклама на ТАСС
В Таджикистане сообщили, что напавшие на погранзаставу были боевиками ИГ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС