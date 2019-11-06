Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ГПУ заявили об отсутствии на Украине уголовных дел в отношении Burisma

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что может быть лишь "какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma"

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Украина не занимается расследованием уголовного дела против украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

На эту тему
"Дело Burismа". Как украинская компания оказалась в центре политического скандала в США

"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может, таких производств - несколько. После аудита посчитаем, в скольких делах есть такое слово, в каком контексте употребляется. Тогда, может, что-то подробнее прокомментирую", - сказал он интервью изданию "Левый берег".

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.

Заявление Зеленского о Burisma

Украинский лидер, отвечая вопросы в ходе пресс-марафона 10 октября, заявил, что Киев готов совместно с Вашингтоном расследовать деятельность Burisma. "Я уже говорил, что, если это будет общее дело, общая следственная комиссия обоих генеральных прокуроров (Украины и США - прим. ТАСС) в отношении дела Burisma, - то мы готовы расследовать вмешательство в выборы с украинской стороны, если оно было, потому что про это действительно есть много разных материалов, но они должны быть подтверждены", - сказал Зеленский.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичРябошапка, Руслан Георгиевич
Реклама на ТАСС
В Таджикистане сообщили, что напавшие на погранзаставу были боевиками ИГ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС