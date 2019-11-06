В ГПУ заявили об отсутствии на Украине уголовных дел в отношении Burisma

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Украина не занимается расследованием уголовного дела против украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может, таких производств - несколько. После аудита посчитаем, в скольких делах есть такое слово, в каком контексте употребляется. Тогда, может, что-то подробнее прокомментирую", - сказал он интервью изданию "Левый берег".

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.

Заявление Зеленского о Burisma

Украинский лидер, отвечая вопросы в ходе пресс-марафона 10 октября, заявил, что Киев готов совместно с Вашингтоном расследовать деятельность Burisma. "Я уже говорил, что, если это будет общее дело, общая следственная комиссия обоих генеральных прокуроров (Украины и США - прим. ТАСС) в отношении дела Burisma, - то мы готовы расследовать вмешательство в выборы с украинской стороны, если оно было, потому что про это действительно есть много разных материалов, но они должны быть подтверждены", - сказал Зеленский.