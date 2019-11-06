ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал КНДР воздержаться от провокационных действий и выразил надежду на то, что Китай сможет сыграть рациональную роль в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом французский лидер заявил в среду в китайской столице во время совместного с председателем КНР Си Цзиньпином заявления для прессы.

"Что касается проблемы КНДР, то я уверен, что Китай сможет сыграть рациональную и разумную роль. Также надеюсь, что мы сможем избежать очередных провокационных действий со стороны КНДР", - сказал он.

31 октября Министерство обороны Японии сообщило, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. По данным японской стороны, северокорейские ракеты не достигли территории Японии или исключительной экономической зоны страны в Японском море. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило, что КНДР провела очередные испытательные стрельбы реактивных систем залпового огня большого калибра.