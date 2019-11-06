Власти Гонконга осудили нападение на депутата парламента, получившего ножевое ранение

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация Гонконга "решительно осуждает" нападение на депутата Законодательного совета Джуниуса Хо, который был госпитализирован с ножевым ранением. Об этом заявил в среду представитель местного правительства.

"Полиция задержала подозреваемого и проведет тщательное расследование случившегося", - добавил чиновник.

Пропекинский парламентарий подвергся нападению утром в районе Туен Мун, где он участвовал в агитационной кампании в связи с приближающимися выборами в районные советы. По словам очевидцев, к нему подошел некий мужчина с букетом цветов и предложил сфотографироваться, затем неожиданно достал нож и нанес им удары. В результате потасовки пострадали также двое помощников депутата. Нападавший был задержан, полиция выясняет мотивы его действий.

Джуниус Хо известен своей решительной критикой антиправительственных демонстрантов в Гонконге, он выступал за жесткое силовое подавление протестных акций, которые продолжаются в городе уже пять месяцев. В свою очередь, продемократические активисты обвиняют депутата в том, что он якобы причастен к организации нападения на демонстрантов банды уголовников 21 июля. В тот день вооруженные палками люди в белых майках атаковали одетых в черное демонстрантов, возвращавшихся с протестных акций из центра города в район Юэн Лун. Джуниуса Хо затем видели в компании людей в белых футболках, которым он пожимал руки.