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Индия направит своих военных на парад в Москве в честь 75-летия Победы

Индийский министр обороны Раджнатх Сингх подчеркнул, что у его страны с Россией "давнее сотрудничество"
Описание
© AP Photo/Dar Yasin

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Индия направит своих военнослужащих для участия в параде, который состоится на Красной площади 9 мая 2020 года в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией, сообщил министр обороны республики Раджнатх Сингх.

"Благодарю вас за приглашение направить индийский контингент для участия в военном параде 9 мая следующего года. Мы с удовольствием отправим наших военнослужащих и будем участвовать в параде", - сказал Сингх, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу на заседании российско-индийской межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве в среду.

Глава военного ведомства Индии подчеркнул, что у его страны с Россией "давнее сотрудничество". "У нас особо привилегированное партнерство, которое основано на взаимной заинтересованности в обеспечении мира и благополучия во всем мире", - сказал Сингх.

Он отметил, что о глубине двусторонних отношений свидетельствуют частые встречи между лидерами Индии и России. "Наши отношения не нацелены против кого-либо", - подчеркнул министр.

По его оценке, военное сотрудничество является основной частью стратегического партнерства Индии и России. Межправительственную комиссию по военному и военно-техническому сотрудничеству Сингх назвал хорошим механизмом, который действует уже около 20 лет. Он отметил личный вклад Шойгу в развитие двусторонних отношений.

Сингх также сообщил, что в качестве министра обороны Индии это его первый визит в Россию, раньше он посещал РФ в качестве главы МВД республики.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичИндияРоссия
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