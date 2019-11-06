СМИ: Индия проведет испытание баллистической ракеты для подлодок

ТАСС, 6 ноября. Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) планирует 8 ноября провести испытание баллистической ракеты К-4 для подводных лодок, максимальная проектная дальность полета которой составляет 3,5 тыс. км. Об этом в среду сообщает агентство ANI со ссылкой на источник в правительстве Индии.

"DRDO проведет в пятницу пуск К-4 с подводной платформы, размещенной у города Вишакхапатнам [штата Андхра-Прадеш]", - заявил источник. Отмечается, что К-4 - одна из двух ракет, которые разрабатываются для атомной ракетной подводной лодки "Арихант" индийского производства.

Основу индийских ядерных арсеналов составляют межконтинентальные ракеты наземного базирования. 10 декабря 2018 года DRDO испытала межконтинентальную баллистическую ракету Agni-V, которая способна доставлять ядерные боеголовки на дальность до 8 тыс. км.