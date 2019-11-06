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Антикоррупционное бюро возбудило дело о госизмене в отношении мэра Киева Кличко

В чем именно заключается нарушение им закона, не уточняется
Мэр Киева Виталий Кличко Максим Никитин/ТАСС
Описание
Мэр Киева Виталий Кличко
© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по статье о государственной измене в отношении мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Дело возбуждено по требованию суда.

"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в ответе НАБУ изданию "Украинские новости".

Соответствующее решение суда было принято 18 октября. Однако в чем именно заключается нарушение закона мэром украинской столицы, не уточняется. В суд поступили жалобы о совершении Кличко и его двумя заместителями целого ряда преступлений, которые подпадают под статьи о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, получении неправомерной выгоды, хищении государственных средств и других.

1 ноября стало известно, что НАБУ по требованию суда со 2 октября ведет досудебное расследование в отношении Кличко по подозрению в злоупотреблении властью. Дело связано с продолжающейся реконструкцией Шулявского моста в Киеве. В жалобе утверждается, что Кличко, используя свое служебное положение, вместе со своими подчиненными (должностными лицами Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева") якобы намеренно завышают суммы бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию моста.

Шулявский мост расположен в центре Киева, он является частью транспортной магистрали на пересечении проспекта Победы с улицей Гетмана. В феврале 2017 года часть конструкций Шулявского моста обрушилась, задев припаркованный под мостом автомобиль, погибших и раненых не было. Кличко пообещал реконструировать мост и прилегающую к нему транспортную развязку в течение двух лет. По словам мэра, затраты на реконструкцию составят чуть более 1 млрд гривен ($40 млн).

Теги
УкраинаКличко, Виталий Владимирович
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