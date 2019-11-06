Bloomberg: британский парламент не нашел доказательств вмешательства РФ в политику страны

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности не нашел объективных доказательств вмешательства России в британскую политику. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием подготовленного комитетом доклада об угрозах, которые Москва якобы может создавать для британской демократии.

При этом источники утверждали, что "такой риск сохраняется".

Доклад, о котором идет речь, до сих пор не обнародован, хотя еще 17 октября он был передан для утверждения канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона, а до этого уже был утвержден для публикации британскими спецслужбами. На прошлой неделе бывший генпрокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, который является главой комитета, обвинил Джонсона в том, что тот препятствует публикации доклада. В премьерской канцелярии ответили, что текст документа должен пройти дополнительную проверку, чтобы исключить возможность разглашения секретных сведений, хотя, по словам Грива, этот процесс обычно занимает не более десяти дней. Поскольку в среду британский парламент был распущен для проведения предвыборной кампании, доклад может быть опубликован уже лишь после проведения досрочных парламентских выборов, которые намечены на 12 декабря.

"Я не понимаю, почему на Даунинг-стрит решили задержать публикацию доклада, однако это прискорбный день для правительства и парламента, - сказал Грив, слова которого приводит агентство. - Не знаю, как эта публикация могла бы повлиять на ход выборов. Вероятно, эффект не был бы нулевым, однако, скорее всего, влияние не оказалось бы сильным".

Как отмечают британские политические обозреватели, если документ содержит какие-либо указания на то, что Москва могла повлиять на результаты прошедшего в 2016 году референдума о Brexit, под угрозой может оказаться один из главных тезисов правящей Консервативной партии - необходимость соблюдать волю британского народа и осуществить Brexit, который был поддержан большинством участников плебисцита.

Вопрос о вмешательстве

Бывший премьер-министр (2016-2019) Великобритании Тереза Мэй не раз заявляла, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы. Несмотря на это, парламентский комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту ранее потребовал от американских соцсетей предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли РФ в проведение референдума о Brexit в 2016 году. Facebook заявила на это, что в общей сложности РФ в преддверии референдума о Brexit разместила рекламу на 97 центов, а технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал эти расходы России "практически нулевыми".

РФ на все подобные утверждения последовательно заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.