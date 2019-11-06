Зеленский шокирован ситуацией в оборонке: харьковский завод с 2009 года выпустил один танк

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал темпы производства военной техники на примере Харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, где с 2009 года был выпущен только один танк, тогда как в советские времена в год выпускалось по 900 единиц. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Харьков в среду.

"Я в шоке от того, что касается статистики. Директор (Харьковского завода имени Малышева - прим. ТАСС) сказал, что с 2009 года они построили один танк. А статистика советских времен - 900 танков в год", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что в Харькове сосредоточено около 10% оборонных предприятий страны, и обозначил основные проблемы работы на них. Так, по его словам, на заводе имени Малышева - "страшная задолженность по заработной плате - до четырех лет". Зеленский подчеркнул, что на предприятии очень низкий уровень заработной планы и ненадлежащие условия труда, - "люди работают в помещениях, где температура составляет "ноль" градусов". "Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они работали", - подчеркнул президент.

Зеленский выразил негодование тем фактом, что Украина производит военный транспорт для других стран, а не для себя. Глава государства потребовал от правительства разобраться в ситуации с оборонным заказом.

Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева ориентирован на выпуск двигателей, тепловозов и танков.