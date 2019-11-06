Еврокомиссия считает, что не нарушала обещание не пересматривать соглашение по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) считает, что не нарушала обещание не пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, которое было согласовано лидерами 27 стран ЕС и британским премьером Терезой Мэй 25 ноября 2018 года. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева, отвечая на соответствующие комментарии иностранных журналистов.

"Мы сделали пояснения, а не изменили его. Задачи ЕС оставались теми же, и мы всегда их уважали. Я не вижу никаких противоречий здесь", - сказала представитель ЕК, отвечая на вопрос журналистов о том, идентичен ли текст соглашения, согласованный 25 ноября с Терезой Мэй, с текстом сделки, которая была согласована с нынешним британским премьером Борисом Джонсоном в октябре 2019.

Андреева в очередной раз заявила, что соглашение не подлежит пересмотру, чем вызвала смех у журналистов, которые процитировали те же слова представителей ЕК и лидеров ЕС, сказанные много раз в течение года. По мнению представителей СМИ, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер "танцует под дудку Бориса Джонсона".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. Глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку, на которую Джонсон согласился. После этого премьер назначил на 12 декабря проведение досрочных парламентских выборов, чтобы попытаться вывести из тупика процесс Brexit.