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Британский министр по делам Уэльса подал в отставку

Британский министр по делам Уэльса подал в отставку - заявление.

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Великобритания
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Фон дер Ляйен попросила Джонсона выдвинуть кандидатуру от Лондона на пост еврокомиссара
Пока новый состав комиссии не будет утвержден, старый состав ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера будет продолжать исполнять свои полномочия, которые формально истекли 31 октября
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