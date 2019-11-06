Британский министр по делам Уэльса подал в отставку

Фон дер Ляйен попросила Джонсона выдвинуть кандидатуру от Лондона на пост еврокомиссара

Пока новый состав комиссии не будет утвержден, старый состав ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера будет продолжать исполнять свои полномочия, которые формально истекли 31 октября

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