СМИ: при разгоне демонстрантов в Багдаде пострадали не менее 25 человек

ТАСС, 6 ноября. По меньшей мере 25 человек пострадали в среду при разгоне иракскими силами безопасности протестующих в центре Багдада. Об этом сообщил телеканал Alsumaria.

По его данным, у пострадавших наблюдаются признаки удушья, вызванного применяемым силовиками слезоточивым газом.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Первая волна столкновений унесла, по официальным данным, жизни 157 человек. После непродолжительного затишья демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны.