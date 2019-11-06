Бывший президент Германии поблагодарил Горбачева за мирное падение Берлинской стены

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Германии Кристиан Вульф оценил личный вклад бывшего президента СССР Михаила Горбачева в мирное падение Берлинской стены 30 лет назад. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте посольства ФРГ в России.

Как отметили в диппредставительстве, по случаю 30-й годовщины падения Берлинской стены и мирной революции в ГДР Вульф "принял участие во встрече в "Горбачев-фонде", на которой лауреаты Нобелевской премии мира, бывшие президенты СССР и Польши Михаил Сергеевич Горбачев и Лех Валенса обсудили эмоциональные политические события 1989 года, изменившие Европу и весь мир".

"Бывший федеральный президент передал Горбачеву личное благодарственное письмо президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера", - говорится в сообщении.

Кристиан Вульф поблагодарил Горбачева и отметил его "личную активную роль в том, что 30 лет назад стало возможным мирное падение Берлинской стены, открывшее дорогу к объединению Германии".

На встрече также присутствовали посол Германии Геза Андреас фон Гайр, депутат Бундестага Карл Ламерс, бывший вице-президент Палаты депутатов Берлина Уве Леманн-Браунс, бывший председатель правления Otto Group Михаэль Отто, а также музыканты группы Scorpions.

Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая ее протяженность составляла 155 километров.