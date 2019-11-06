Джонсон назвал Корбина сторонником Путина

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин является сторонником президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление лидер правящей Консервативной партии сделал, объявляя в среду у своей резиденции на Даунинг-стрит о начале всеобщей избирательной кампании в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.

"Идите с нами, с правительством, которое считает, что Великобритания должна встать во весь рост, или идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, который стоит на стороне Путина", - сказал Джонсон, в очередной раз упомянув об инциденте с предполагаемым отравлением 4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Эта нападка от премьера в адрес Корбина стала второй за день. В ночь на среду он сравнил лидера лейбористов с Иосифом Сталиным, обвинив оппонентов в том, что они негативно относится к богатым и в случае победы намерены начать бесконтрольное повышение налогов.

Королева одобрила выборы

Заявление Джонсон сделал после аудиенции с королевой Великобритании Елизаветой II, которая как глава государства дала свою санкцию на проведение досрочных выборов. "Я только что был принят Ее Величеством королевой, согласившейся распустить парламент для проведения выборов. Хочу, чтобы вы знали, что я, как и все остальные, не хотел проведения досрочных выборов в декабре, однако мы оказались в той ситуации, когда иного выбора у нас не оставалось. Парламент парализован, это длится уже три с половиной года, и я опасаюсь, что наши парламентарии продолжат раз за разом отказываться осуществить Brexit и выполнить волю народа", - сказал глава правительства.

Джонсон повторил при этом, что согласованная им сделка с ЕС - наилучший путь реализации Brexit, а любые отсрочки лишь пойдут во вред стране.

С помощью досрочных выборов Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку.

Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. Глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку, на которую Джонсон согласился.

Согласно различным опросам общественного мнения, преимущество консерваторов над лейбористами составляет от 7 до 17 п. п. Впрочем, как предупреждают эксперты, этого может не хватить нынешнему премьеру, чтобы гарантировать своей партии решающее большинство, то есть более половины из 650 мест в Палате общин. В этом случае шансы на то, что сделка с ЕС по Brexit будет принята, станут еще более призрачными.