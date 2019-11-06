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Акции протеста в Гонконге

Протесты в Гонконге нанесли экономический ущерб инфраструктуре города в $1,3 млн

Участники беспорядков повредили станции подземного и наземного метрополитена, светофоры и городские сооружения

ТАСС, 6 ноября. Власти Гонконга оценили предварительную стоимость реконструкции и ремонта городской инфраструктуры, поврежденной за последние пять месяцев в ходе протестов, в 10,5 млн гонконгских долларов ($1,3 млн). Об этом сообщает в среду газета South China Morning Post.

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"Протестующие нанесли ущерб объектам общественного пользования в разных районах города - станциям подземного и наземного метрополитена, а также светофорам", - приводит газета слова секретаря (министра) по вопросам безопасности администрации Гонконга Джона Ли.

По данным городских властей, участники беспорядков совершили акты вандализма на подавляющем большинстве станций: помимо ущерба, нанесенного интерьеру станций, протестующие вывели из строя более 1600 турникетов, 960 машин по продаже билетов и 125 лифтов и эскалаторов.

Джон Ли отметил, что городские сооружения были также повреждены в результате перекрытия дорог и поджогов. В период с июня по октябрь было повреждено 460 светофоров, 40 фонарных столбов, 45,6 км дорожный ограждений, используемых демонстрантами для перекрытия улиц.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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