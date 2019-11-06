Глава МИД Британии назвал смехотворными теории о связях советника Джонсона с Кремлем

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Глава британского МИД Доминик Рааб считает смехотворными предположения о том, что главный советник премьер-министра страны Доминик Каммингс может быть агентом Кремля. Как сообщила в среду газета Daily Mail, об этом руководитель Форин оффиса заявил во вторник в парламенте, отвечая на вопрос "министра иностранных дел" в теневом кабинете лейбористов Эмили Торнберри.

"Мне кажутся смехотворными, даже по меркам чокнутых левых, содержащиеся в письме [Торнберри] намеки на то, что Даунинг-стрит, 10 неким образом находится во власти агента Кремля", - сказал глава ведомства.

Ранее Торнберри направила Раабу запрос с просьбой пояснить, какой уровень допуска к секретной информации Каммингс, считающийся правой рукой премьер-министра Бориса Джонсона, получил при устройстве на нынешнюю должность. Причиной обращения лейбористов стала полученная ими от неназванного источника информация о том, что советник премьера, в 90-х годах несколько лет проработавший в России, в тот период мог "установить связи с людьми из сферы политики, разведки и безопасности". Копия письма была направлена также советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу, главам британской службы контрразведки МI-5 и британской внешней разведки МI-6. Обратившись к Раабу в ходе заседания Палаты общин, Торнберри потребовала у него ответа на вопрос о том, имеет ли Каммингс доступ к "секретным разведданным и может ли посещать требующие допуска к секретной информации встречи, касающиеся НАТО, России, Украины и Сирии".

Прошлое советника премьера вызывает много вопросов у оппозиции, поскольку Каммингсу приписывают способность сильно влиять на Джонсона. По данным британских СМИ, следуя его советам, глава британского правительства принял некоторые из своих ключевых решений, в том числе о роспуске парламента на пять недель. Этот шаг главы кабмина, вызвавший в стране настоящую политическую бурю, было в итоге отменен Верховным судом.

По информации газеты Daily Mirror, выпускник факультета истории древнего мира и современной истории Оксфордского университета в 1994-1997 годах занимался в России организацией авиаперелетов между Самарой и Европой. При этом издание уточняет, что Каммингс не говорит по-русски, а его проект закончился безуспешно. Сайт же сторонников британской правящей Консервативной партии cconservativehome.com называет Каммингса русофилом, человеком, который говорит на русском языке и увлекается Достоевским.

В Великобритании Каммингс работал помощником министра образования Майкла Гоува, а во время референдума по Brexit 2016 года был главой агитационной платформы евроскептиков Vote Leave. Позже четвертый канал телевидения Великобритании (Channel 4) снял художественный фильм про то, как велась кампания за "развод" с ЕС, а роль Каммингса сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч.