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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп заявил, что показания Волкера подтвердили отсутствие какого-либо размена с Украиной

Ранее была опубликована стенограмма показаний бывшего американского спецпредставителя по Украине на слушаниях в Конгрессе США

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Показания бывшего американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера свидетельствуют, что никаких действий по принципу "услуга за услугу" в отношении украинского руководства не было. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с публикацией показаний Волкера на слушаниях в Конгрессе США.

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"Спасибо Курту Волкеру, который в ходе показаний заявил: "Были ли у меня разговоры об "услуге за услугу"? Ни одного, потому что я не знал, где была "услуга за услугу", - отметил Трамп. - Охота на ведьм!".

Стенограмма закрытых слушаний 3 октября в Конгрессе США с участием Волкера была обнародована во вторник. Заседания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента республиканца Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. 27 сентября стало известно, что Волкер ушел в отставку с должности спецпредставителя по Украине.

Волкер, в частности, утверждал, что Трамп не ставил условием встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским начало расследования против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского заняться расследованием деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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