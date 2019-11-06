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Акции протеста в Ираке

Ущерб от акций протеста в Ираке достиг $6 млрд

Представитель главнокомандующего иракской армии Абдель Карим Халаф подтвердил право граждан на мирные демонстрации, но при этом подчеркнул, что армия не позволит нападать на офисы иностранных нефтяных компаний

ТАСС, 6 ноября. Размер ущерба от охвативших Ирак протестных акций достиг $6 млрд. Об этом заявил в среду официальный представитель главнокомандующего Вооруженных сил Ирака генерал Абдель Карим Халаф.

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"Сумма причиненного стране ущерба в результате манифестаций достигла $6 млрд", - цитирует иракского генерала телеканал Al Hadath. Он призвал участников протестов, которые в настоящее время проходят в Багдаде и ряде провинций в центральной части страны и на юге Ирака, к отказу от насилия и нападений на госучреждения, промышленные предприятия, особенно действующие в нефтяной сфере.

"Армия не позволит нападать на офисы иностранных нефтяных компаний", - подчеркнул генерал. Он также указал, что недопустимо "перекрывать мосты и дороги, которые обеспечивают нормальную жизнь иракцев", предупредив против приближения к любым военным объектам.

Представитель главнокомандующего иракской армии подтвердил право граждан на мирные демонстрации и сообщил, что военные "получили строжайший приказ не использовать боевые патроны в случае соприкосновения с участниками протестных акций".

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. По последним данным Высшей комиссии по правам человека, за это время погибли свыше 260 человек, число пострадавших составляет 12 тыс. человек. С прошлой недели в столице и других городах страны продолжается бессрочная акция гражданского неповиновения - тысячи человек блокируют улицы и проспекты главного города страны, жгут покрышки, периодически вступая в стычки с полицией и силами безопасности.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
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