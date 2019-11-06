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Азербайджан вручил послу РФ ноту из-за поездки в Россию представителей непризнанной НКР

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников при этом подчеркнул, что "позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна"
Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников
© Михаил Метцель/ТАСС

БАКУ, 6 ноября. /ТАСС/. Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров". Бочарников, как сообщила в среду пресс-служба МИД Азербайджана, "подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна".

"На встрече послу России была вручена нота протеста МИДа в связи с визитом Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна, "представителей" незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в сообщении. МИД отметил, что "подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики".

Маилян и Ованнисян возглавляют в непризнанной республике соответственно внешнеполитическое ведомство и ведомство, занимающееся делами молодежи и туризма.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

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АзербайджанРоссия
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