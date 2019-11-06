Производство урана на объекте в Фордо начнется через несколько часов

ТЕГЕРАН, 6 ноября. /ТАСС/. Производство урана на ядерном объекте в Фордо начнется в полночь по местному времени (23:30 мск). Об этом заявил в среду журналистам представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"В ближайшие несколько часов будет завершен процесс наполнения газом центрифуг, и примерно в полночь начнется производство", - приводит его слова агентство ISNA. Камальванди отметил, что "сейчас специалисты из МАГАТЭ наблюдают за процессом наполнения газом центрифуг в Фордо".

По его словам, "присутствие наблюдателей на различных этапах [ядерного производства] является обычным явлением". "Мы должны отправлять информацию о ходе работы в МАГАТЭ и приглашать их на разных фазах производственного цикла", - отметил он.

6 ноября Иран приступил к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.

Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.