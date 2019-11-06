Рада создала комиссию для мониторинга ситуации в Донбассе

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Верховная рада создала мониторинговую миссию парламентского контроля в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Об этом в среду на брифинге сообщил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, информируя о результатах поездки парламентариев на линию разграничения.

"В рамках инициативы комитета по вопросам нацбезопасности была создана постоянная мониторинговая миссия парламентского контроля для того, чтобы знать, что и как происходит в зоне проведения операции, в частности, по разведению сил и средств", - сказала она. "Наша роль - это роль посредников между населением, военными, органами исполнительной власти, чтобы знать, что и как происходит, как можно помочь", - добавила депутат.

Отчитываясь о поездке в Золотое, Безуглая сообщила, что мониторинговая миссия общалась с командованием, с военными, местным населением и волонтерами. Она сказала, что ситуация с оказанием медицинской помощи местному населению в районах разведения улучшилась, в ближайшее время здесь планируется открыть фельдшерско-акушерский пункт.

Стороны конфликта в Донбассе 30 октября начали отвод сил в районе населенного пункта Золотое на линии соприкосновения в Луганской области.