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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли окраину Донецка

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что украинские военные выпустили 34 мины калибром 82 мм и 120 мм

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли в среду минометному обстрелу северо-западную окраину Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"С 16:45 до 17:15 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению "Вольво-центра". Выпущено 34 мины калибром 82 мм и 120 мм", - цитирует сообщение представительства ДНР в СЦКК Донецкое агентство новостей.

Кроме того, украинские военные произвели по району "Вольво-центра" 50 выстрелов из зенитных установок, также применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

На встрече в Минске 17 июля участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.

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