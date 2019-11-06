Суд Киева разрешил следствию проверить доходы Порошенко за время его президентства

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева предоставил доступ следователям Государственного бюро расследований (ГБР) к документам Пенсионного фонда Украины, которые касаются доходов Петра Порошенко за период, когда он занимал пост президента страны. Об этом сообщило в среду издание "Деловая столица" со ссылкой на постановление суда от 30 октября.

"Предоставить группе следователей разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда и его структурных подразделениях и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов [Порошенко] за период с 07.06.2014 по 19.05.2019", - сказано в сообщении.

Решение суда обжалованию не подлежит. "Решение было вынесено в рамках расследования отпуска Петра Порошенко на Мальдивах", - уточняется в сообщении.

В начале августа стало известно, что ГБР зарегистрировало уголовное дело, которое касается возможной поездки Порошенко на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году. 12 сентября правоохранительные органы Украины провели обыски в киевском аэропорту Жуляны по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при выезде за рубеж.