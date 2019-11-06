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Глава МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи с нападением на пост в Таджикистане

В результате нападения один человек погиб, еще один пострадал

БИШКЕК, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков обеспокоен совершенным боевиками нападением на пограничный пост в Таджикистане. Об этом он заявил в среду во время телефонного разговора с руководителем таджикского МИД Сироджиддином Мухриддином.

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"6 ноября 2019 года состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана. Айдарбеков выразил обеспокоенность в связи с нападением вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" пограничного отряда "Султанабад" на таджикско-узбекской государственной границе, в результате которого имеются погибшие и пострадавшие со стороны военнослужащих Республики Таджикистан", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского внешнеполитического ведомства.

Айдарбеков в ходе разговора заверил собеседника, что Киргизия "осуждает подобные акты" и "выражает твердую поддержку совместным усилиям стран региона в целях обеспечения региональной безопасности".

"Министр иностранных дел Кыргызской Республики выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих Республики Таджикистан", - подчеркивает пресс-служба.

Ранее пресс-центр Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщил, что вооруженная группа из 20 человек совершила нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе, в районе Рудаки, приблизительно в 50 км к западу от Душанбе. В результате проведенной операции силовых структур 15 вооруженных преступников были ликвидированы, пятеро задержаны. Во время операции один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана погибли.

Теги
КиргизияТаджикистан
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